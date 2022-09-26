Atalarından miras kalan hünnap meyvesi gelir kapıları oldu

26 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Ankara’da 19. yüzyılda hazırlanan Osmanlı Salnameleri'nde yer alan hünnap yetiştiriciliği, Ankara’nın Güdül ilçesinde yeniden artış gösterdi. Ata mirası meyveyi modern tarımla buluşturan çiftçiler, üretimde önemli bir başarı elde ederek yeni bir gelir kapısı oluşturdu.

Güdül ilçesinin Yeşilöz Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler, atalarından miras hünnap meyvesini yeniden üretmeye başladı. Dünyada da önemli bir pazara sahip olan hünnap bahçeleri dron ile havadan görüntülendi.

Yeşilöz Mahallesi'nde hünnap yetiştiriciliğinin gittikçe yaygınlaştığını söyleyen Cevdet Cantürk, ”Bu meyve köyümüzde 'minnap' diye ifade edilir. Hünnap meyvesinin orijinali. Bunların 150 yıllık olduğunu kanıtlamış durumdayız. Bunlar bize dedelerimizden miras. 19. asırda bu ağaçlar buradaydı. Benim kuşaklar öncesindeki dedelerim benim şimdi yaptığım gibi bu hünnabı yiyorlardı. O nedenle dünyanın en lezzetli meyvesi bizim için. Bunu yemeğe doyamıyor insan. En azından çok yediğimizde hiç rahatsız etmediğini biliyoruz. Çok lezzetli aroması, tarif edilemez. Şahane bir meyve bu. Çocukluğumun meyvesi. Yeşilöz’de dedelerimizden kalan mirası genişletmiş durumda. Hemen herkesin bahçesinde hünnap ağaçları var. Küçük olanın yetişmesi çok zor. Popüler ve yaygın olan biraz daha iri meyve veren hünnaplar” dedi.

