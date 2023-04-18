Atatürk Havalimanı'nın son hali: Bu ihaneti tarih unutmayacak
Muhalefetin tüm itirazlarına karşın kapatılan ve ardından kepçelerle yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca dolarlık pistlerine tenis kortları ve basketbol sahaları yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millet bahçesi yapılacağını belirttiği Atatürk Havalimanı'nın milyonlarca dolarlık pistlerine 'tenis kortları ve basketbol sahaları' yapıldı. Yılda 60 milyonun üzerinde yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı kapatılmadan önce ülkenin en işlek havalimanıydı. Kapatıldıktan sonra dünyanın en büyük havalimanı olacağı reklamlarıyla açılan İstanbul Havalimanı; ulaşım zorluğu, hava koşullarının kötü gibi nedenlerle gündeme geldi.
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