Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti! 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor

Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti! 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor
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Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti!

DHA
29 Ekim 2024 Salı, 17:52




Edirne'de parfürmeri işleten Halis Özmen, Atatürk'ün vefat ettiğinde baş ucunda bulunan parfümden esinlenerek ürettiği ve 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor.

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