Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti! 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor
Atatürk'ün kullandığı parfümden üretti!
Edirne'de parfürmeri işleten Halis Özmen, Atatürk'ün vefat ettiğinde baş ucunda bulunan parfümden esinlenerek ürettiği ve 'Sonsuzluk' adını verdiği kolonyayı işletmesinde sergiliyor.
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