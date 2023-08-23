Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas'ın torunu, Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...

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Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas'ın torunu Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer oldu.

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