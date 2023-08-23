Atatürk'ün Yaveri Cevat Abbas'ın torunu, Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...
Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer anlatıyor...
Şükran Soner'in sunduğu Cumhuriyet'ten Tanıklıklar programının konuğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas'ın torunu Cumhuriyet'in eski yöneticisi Hüseyin Gürer oldu.
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