Avcı böcekler turunçgili koruyacak
Adana'da narenciye dikili alanlarda zararlı olan ve her yıl milyonlarca liralık ihracat ürününün geri dönmesine sebep olan zararlılara karşı biyolojik mücadele amacıyla avcı böcekler görev yapacak.
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Biyolojik Mücadele Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Tarla Okulu etkinliğinde turunçgil alanlarında her yıl önemli zararlara yol açan turunçgil unlu biti ile turunçgil kabuklu bitine karşı narenciye dikili alanlara avcı böcekler bırakıldı.
AMAÇ İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK
Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesinde düzenlenen Tarla Okulu?nun açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, ihracatta en büyük problem olan kalıntıyı çözmek için çalışma başlattıklarını belirterek, 'Yapılan tüm çalışmalarda amacımız hem insanların gıda ihtiyacını karşılamak hem de sağlığını korumak. Bölgemiz yoğun tarım yapılan bir bölge. Bütün zararlıların ve ilaç kullanımının en üst seviyede olduğu bir il. Dikilen ürünleri başlamak için gübre, korumak için ilaç kullanıyoruz. Bunların içinde olumsuzluklar da karşımıza çıkıyor. Akdeniz meyve sineğinde mücadele ile önemli mesafeler aldık' dedi. Tekin, 50 bin kabuklu bit için 25 bin adet ise unlu bit için avcı böcek salımı yapacaklarını kaydederek, 'Bu tarz projelerde ilimizde ve ülkemizde ilaç kullanımını azaltmayı, insan sağlığına verdiğimiz önemi göstermek istiyoruz. Bu tür uygulamaları yapmak isteyenleri de destekliyoruz' şeklinde konuştu.
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