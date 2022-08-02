Avcılar'da bulaşık makinesi yangın çıkardı

02 Ağustos 2022 Salı, 11:51

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

