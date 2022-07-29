Avcılar'da giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Denizköşkler Mahallesi'ne motosiklet ile gelen biri çocuk 3 kişi giysi kumbarasından hırsızlık yaptı. Belediyenin yerleştirdiği giysi kumbarasına giren çocuk, içi kıyafet dolu poşetleri çıkararak kendisini bekleyenlere uzattı.

2 şüpheli, çocuktan aldıkları giysi dolu poşetleri motosiklete bağlı çek çek arabasına koydu. Yoldan geçenlere aldırmadan yaklaşık bir dakika içerisinde kumbaradaki bütün kıyafetleri alan şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Mahalle sakini Remzi Birdanlı, bu kıyafetlerin ihtiyaç sahipleri için bağışlandığını, hırsızlığı yapanların affedilmemesi gerektiğini söyledi. Esnaf Erhan Görgün ise, çocukların hırsızlıkta kullanılması ve içine girilmesi tehlikeli bu kumbaraya sokulmasının yanlış olduğunu belirtti.