Avcılar'da otelde hırsızlık

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Avcılar'da, otele giren kimliği belirsiz şahıs, görevlinin uyuduğunu fırsat bilerek cep telefonu ve şarjlı matkap çalıp kaçtı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
02 Kasım 2022 Çarşamba, 16:17

Olay, önceki gün Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir otelde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cam kapıdan otele gelen kapüşonlu bir şahıs, resepsiyon görevlisinin koltukta uyuduğunu gördü. Bunun üzerine fırsattan faydalanan şüpheli şahıs kasaya yöneldi, açamayınca tezgahtaki cep telefonunu ve yerdeki şarjlı matkabı aldı.

Görevlinin uyandığını fark eden hırsız, acil durumlar için yapılan kapıdan kaçarak uzaklaştı.

Güvenlik kameralarını izleyen görevli şahsın, telefon ve şarjı matkap çaldığını fark etti. Bunun üzerine şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Avcılar Otel hırsızlık

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