Avcılar'da sahte dolarla 500 liralık halı ve bin 100 lira para üstü alıp kayboldu

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Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi, mağazadan 500 liralık halı alırken, sahte 100 dolar verdi, bin 100 lira da para üstü alarak kayıplara karıştı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 12:16

Olay, Reşitpaşa Caddesi'ndeki halı mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten yabancı uyruklu bir kişi, kiralık evi için halı bakmaya geldiğini söyledi.

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İstanbul halı dolar Avcılar

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