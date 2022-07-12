Avcılar'da sahte dolarla 500 liralık halı ve bin 100 lira para üstü alıp kayboldu
Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi, mağazadan 500 liralık halı alırken, sahte 100 dolar verdi, bin 100 lira da para üstü alarak kayıplara karıştı.
Olay, Reşitpaşa Caddesi'ndeki halı mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten yabancı uyruklu bir kişi, kiralık evi için halı bakmaya geldiğini söyledi.
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