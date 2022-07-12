Avcılar'da sahte dolarla 500 liralık halı ve bin 100 lira para üstü alıp kayboldu

12 Temmuz 2022 Salı, 12:16

Olay, Reşitpaşa Caddesi'ndeki halı mağazasında meydana geldi. Mağazaya gelen Türkmenistan vatandaşı olduğunu belirten yabancı uyruklu bir kişi, kiralık evi için halı bakmaya geldiğini söyledi.

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