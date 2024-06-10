Avrupa'da aşırı sağ yükselişte... Seçim sonuçları Avrupa'yı ve dünyayı nasıl etkileyecek? Mustafa Balbay Cumhuriyet TV'ye anlattı

10 Haziran 2024 Pazartesi, 18:56

Avrupa'da parlamento seçimleri tamamlandı. Açıklanan sonuçlarda aşırı sağ eğilimli partilerin yükselişe geçtiği görüldü.

Avrupa Birliği sakinlerinin, göçmenlerle birlikte yaşam kalitelerinin düştüğü düşüncesine ve işlerinden olabilecekleri endişesine kapıldığını belirten Mustafa Balbay, bunun karşılığında bir içe kapanma görüldüğünü dile getirdi.

"AVRUPA KENDİ HEDEFLERİNE ULAŞAMADI"

Aşırı Sağ partilerin parlamentodaki başarısını değerlendiren Balbay, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde yaşanan tek tek sorunların bir araya gelip bütün Avrupa'nın ortak sorunu haline geleceğinin daha önceden belli olduğunu ifade etti. Bütün Avrupa Birliği'nin ortak bir devlet haline gelmesinin gerçekleşmediğini, sadece Euro'nun ortak bir değer haline geldiğini belirten Balbay'a göre bu gelişmeler Avrupa Birliği'nin daha küçük ülkelerini olumsuz etkiledi.

Mustafa Balbay, Almanya'ya konferans için gittiği sırada, bir kişinin hümanist sosyal demokrat bir görüşten; aşırı sağ bir siyasete geçmesi arasında ince bir çizgi olduğunu gözlemlediğini ifade etti.

AVRUPA BİRLİĞİ YOL AYRIMINDA

Avrupa Birliği'nin fiilen bir yol ayrımında olduğunu söyleyen Balbay, ülkelerin iç güvenliklerini korumak amacıyla, daha korumacı bir siyaset anlayışını benimsediklerini belirtti. Bu durumun Avrupa Birliği'nin ortak ruhunu ortadan kaldırdığını da ekleyen Balbay, "Ne yazık ki bu durumu biraz kazıdığımızda, altından savaş çıkıyor. Geçen yıllardaki bir anketi hatırlıyorum. Fransız'lara soruyorlar, en çok hangi ülkeden korkuyorsunuz diye. Seçeneklerde Rusya olmasına rağmen, Almanya birinci çıkıyor. Yani hala derinlerde o korku var. Avrupa Parlamentosunun bu seçimleri, pandoranın kutusunun açıldığını gösteriyor. Bizi çok daha büyük tehlikeler bekleyebilir. Çok tarışmalı bir süreç olacak".

TÜRKİYE SEÇİM SONRASI NASIL BİR YOL İZLEMELİ?

Türkiye'nin, Avrupa Birliği ile halihazırda sıkıntılar yaşadığını belirten Balbay, her krizin içinde fırsatı da barındırdığına dikkat çekti. İktidarın AB politikalarını eleştiren Mustafa Balbay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Hedefimiz AB tam üyeliğidir' konuşmasını hatırlattı. Türkiye'de bu yönde çizilecek bir yolun siyasal olarak da getirisi olan bir yol olacağını belirtti.