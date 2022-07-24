Aydın’da domuzlar tatil sitesini bastı

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Aydın'ın Didim ilçesinde bir sitenin bahçesine giren yaklaşık 30 domuz, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

İHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:16

Türkiye’nin önemli turizm bölgelerinden olan Aydın’ın Didim ilçesinde yaklaşık 30 yabani domuz, bir tatil sitesinin bahçelerine girdi.

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