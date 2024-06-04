Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı hakkında şoke eden suçlamalar: Olay 'FETÖ ve Adnan Oktar' iddiası

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Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı hakkında şoke eden suçlamalar

cumhuriyet.com.tr
04 Haziran 2024 Salı, 17:25





Fenerbahçe Kulübü'nün yaklaşan kongresi öncesi Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

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