Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi: Ankara'dan oturup 'Kürt sorunu yok' demekle bitmiyor

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:54

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ve beraberindeki STK başkanları ve muhtarlarla Van, Erciş ilçe merkezindeki bir otelde kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıdan sonra seçim otobüsü ile şehir merkezinden geçen Babacan, halkı selamladıktan sonra ilçe başkanlığı binasının açılışına katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlara değindi.

"BU ÜLKEDE SADECE EKONOMİK KRİZİ YOK, KÜRT SORUNU DA VAR"

Babacan, "İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul' un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız. Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara' dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor. Kürt sorunu var mı, yok mu gelin burada Ercişlilere sorun" dedi.