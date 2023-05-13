Bacağı ve kolunu kaybeden depremzede, oy kullanmak için tedavisine ara verdi

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Eşi, oğlu ve gelinini kaybettiği depremde 120'nci saatte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edilen Mevlüt Nedirli (68), oyunu kullanmak için Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine ara verip, uçakla memleketine döndü.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2023 Cumartesi, 12:19


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