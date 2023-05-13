Bacağı ve kolunu kaybeden depremzede, oy kullanmak için tedavisine ara verdi
Eşi, oğlu ve gelinini kaybettiği depremde 120'nci saatte enkaz altından çıkarıldıktan sonra sağ bacağı ile kolu ampute edilen Mevlüt Nedirli (68), oyunu kullanmak için Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisine ara verip, uçakla memleketine döndü.
Video Haberler
- Maket atları gören at, şaha kalktı
- Oy kullanmak için tedavisine ara verdi
- Çatıda inek kurtarma operasyonu
- Saraylar saltanatlar çöker...
- İmamoğlu çiftinin kamerasından Ankara mitingi
- Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu
- 60 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılıyor
- Muharrem İnce adaylıktan çekildi halk ne diyor ?
- Yılkı atına kurtarma operasyonu
- TRT'de kozmik oda kuruldu! Gazeteci Gürkan tek tek anlat
En Çok Okunan Haberler
-
- MSB'den son dakika açıklaması
- Soylu'nun konvoyundaki araç çocuğa çarptı
- Memleket Partisi'nin kritik ismi oyunu açıkladı
- Kılıçdaroğlu'na cevap vermedi, Erdoğan ile görüştü
- Memleket'te 'istifa' hareketliliği: 'Cumhur'a destek!
- AKP'li belediye başkanından skandal açıklama
- Erdoğan son kozunu oynadı
- 'Milletime güveniyorum'
- Erdoğan: Bugün Muharrem Bey'i aradım
- Arama kurtarma köpeği Aaron hayatını kaybetti