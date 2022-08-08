Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti

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İstanbul Bağcılar'da Hüseyin Efe adlı işçi tadilat için çıktığı balkon çalışma sırasında çöktü. Balkonla beraber iki kat aşağıya düşen Efe hayatını kaybetti.

DHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 15:08

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1033 sokaktaki 3 katlı binada, 8 Ağustos Pazartesi saat 09.00 sıralarında, binanın ikinci katındaki balkonun tadilatı için inşaat ustası Hüseyin Efe (53) hazırlık yaptı.

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