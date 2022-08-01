Bağcılar'da 'çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
İstanbul Bağcılar'da kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen ağabey, arkadaşlarını toplayarak çiçek gönderen kişiye sopalarla saldırdı. Yaşanan arbede anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu.
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