Bağcılar'da 'çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!

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İstanbul Bağcılar'da kız kardeşine çiçek gönderilmesine sinirlenen ağabey, arkadaşlarını toplayarak çiçek gönderen kişiye sopalarla saldırdı. Yaşanan arbede anları çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:52

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu.

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