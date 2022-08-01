Bağcılar'da 'çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:52

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında esnaflık yapan birinin oğlu, iddiaya göre aynı mahallede oturan bir kıza çiçek gönderdi. Eve gönderilen çiçekten kızın ağabeyinin de haberi oldu.

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