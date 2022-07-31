Bağcılar’da kapkaç kamerada
Bağcılar’da genç bir kadının elinden telefonunu kapıp kaçan 2 çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Kapkaç sonrası kovalamaca anı kameraya yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’nde öğle saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki T.Ş. isimli kadın, cep telefonunu kapkaç sonucu çaldırdı.
Kadının ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemelerde şüpheli şahısların, T.Ş.’nin elinde bulunan telefonu, arkasından yaklaşarak çaldığı ve hızlıca olay yerinden uzaklaştığı görüldü.
Kimlikleri, polis ekipleri tarafından tespit edilen Y.K. (15) ve S.Y. (16) adlı şahısların hırsızlık ve benzeri suçlardan kaydı oldukları öğrenildi. Emniyet müdürlüğü tarafından yakalanan şahıslar tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Öte yandan, kapkaç sonrası yaşanan kovalamaca anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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