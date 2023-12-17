Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolu, araç sürücülerinin gözdesi oldu

17 Aralık 2023 Pazar, 14:56

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin kestirmesi oldu. Yolun, amacının dışında kullanılmasını bisikletiyle ilerlerken görüntüleyen Berk Okyay, güvenliğin hiçe sayıldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bisiklet yolunu işgal eden otomobiller, motosikletler ve yayaların yer aldığı görüntü, Bağdat Caddesi’nde bisiklet kullanmanın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi.