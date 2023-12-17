Bağdat Caddesi'nde bisiklet yolu, araç sürücülerinin gözdesi oldu

Abone Ol google-news

Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor

DHA
17 Aralık 2023 Pazar, 14:56

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen otomobil ve motosiklet sürücülerinin kestirmesi oldu. Yolun, amacının dışında kullanılmasını bisikletiyle ilerlerken görüntüleyen Berk Okyay, güvenliğin hiçe sayıldığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bisiklet yolunu işgal eden otomobiller, motosikletler ve yayaların yer aldığı görüntü, Bağdat Caddesi’nde bisiklet kullanmanın tehlikeli boyutunu gözler önüne serdi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler