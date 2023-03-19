Baharın müjdecisi leylekler Arnavutköy'de mola verdi
Avrupa'ya göç eden leylekler sürüler halinde Arnavutköy'de mola verdi. Baharın müjdecisi olan leylekler, çimenlik alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.
Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.
Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.
Leylekler göç güzergahlarından biri olan İstanbul'da çimenlik alanlarda dinlenmek için mola verdi.
Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde çimenlik alanlara konan leylekler güzel görüntüler oluşturdu.
Baharın müjdecisi olan leylekler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.
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