Baharın müjdecisi leylekler Arnavutköy'de mola verdi

19 Mart 2023 Pazar, 17:31

Güneyde kışı geçiren leyleklerin, Avrupa ve Asya'nın kuzey ülkelerine dönüş yolculuğu başladı.

Leyleklerin göç güzergahında bulunan İstanbul'un semalarında binlerce leylek belirdi.

Leylekler göç güzergahlarından biri olan İstanbul'da çimenlik alanlarda dinlenmek için mola verdi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde çimenlik alanlara konan leylekler güzel görüntüler oluşturdu.

Baharın müjdecisi olan leylekler İstanbul'un birçok noktasında görüldü.