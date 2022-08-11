Bahçelievler’de ana isale hattı patladı, tonlarca su apartman boyunca yükseldi
Bahçelievler’de kazı çalışması sırasında ana isale hattında patlama oldu. Tazyikli su apartman boyu kadar yükseldi. İş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı.
Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Yükselen sular apartman boyuna ulaştı.
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