Bakırköy'de pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' diyerek çaldılar
İstanbul Bakırköy'de inşaat alanına minibüsle işçi kılığında gelen baretli ve yelekli hırsızlar, "Bizi patron gönderdi" diyerek beton dökümünde kullanılan tahta kalıpları çaldı. Şüphelilerin inşaat alanındaki hırsızlık anları ve olayın anlaşılması ile işçiler tarafından kovalanması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Zuhuratbaba Mahallesi'nde cumartesi günü sabah saatlerinde iddiaya göre, çalışmaların sürdüğü inşaat alanına hırsızlık yapmak için işçi kılığında gelen baretli ve yelekli 4 kişi, plakası alınamayan panelvan minibüs ile malzemelerin olduğu alana yanaştı.
Şüpheliler, inşaatın bekçisine "Bizi patron gönderdi" diyerek malzeme alacaklarını söyledi. Bekçi de durumu yetkiliye haber vermek için gittiği esnada şüpheliler inşaat malzemelerini minibüse doldurdu.
HIZLA KAÇTILAR
Bekçinin haber verdiği yetkili personel, gelenlerin hırsız olduğunu fark ederek yanlarına giderken, minibüs hızla inşaattan kaçtı. İnşaattaki işçiler minibüsü koşarak durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı.
İşçiler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, işçilerden şüpheliler hakkında bilgi alarak kaçtıkları istikamette geniş çaplı çalışma başlattı. Ayrıca, polis ekipleri inşaat alanının güvenlik kamera görüntülerini de inceleme altına aldı.
'BİZİ PATRON GÖNDERDİ' DEDİLER
İnşaatın bekçisi Eşref Tektaş, "Sabah 06.40 sıralarında buraya gelerek arkadaşa, 'Bizi patron gönderdi' demiş. Bekçi de yetkilinin yanına gitmiş, bunlar bu sırada malzemeleri yüklemişler. Arkadaş 'Bunlar hırsız, bu saatte işçi gelmez' demiş. Bu sırada malzemeleri almışlar, kaçmışlar. Baret var, yelek var, üzerlerinde maskeleri varmış. Çaldıkları malzeme kolon yapımında kullanılan tahtadır, 15 adet çalmışlar. Farkına varmışlar ama bunlar kaçmışlar" dedi.
'BİZİ PATRON GÖNDERDİ' DEDİLER
İnşaatın bekçisi Eşref Tektaş, "Sabah 06.40 sıralarında buraya gelerek arkadaşa, 'Bizi patron gönderdi' demiş. Bekçi de yetkilinin yanına gitmiş, bunlar bu sırada malzemeleri yüklemişler. Arkadaş 'Bunlar hırsız, bu saatte işçi gelmez' demiş. Bu sırada malzemeleri almışlar, kaçmışlar. Baret var, yelek var, üzerlerinde maskeleri varmış. Çaldıkları malzeme kolon yapımında kullanılan tahtadır, 15 adet çalmışlar. Farkına varmışlar ama bunlar kaçmışlar" dedi.
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