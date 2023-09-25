Balbay’dan CHP’ye ilişkin çarpıcı açıklamalar: ‘Perde arkası görüşmeler olduğu haberlerini alıyorum’
Yerel seçim öncesi siyaset gündemi hareketlenirken oluşan siyasi atmosfere ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, CHP’de İstanbul İl Başkanlığı adaylığına ilişkin de çarpıcı yorumlarda bulundu. Balbay, ‘İstanbul’da perde arkası görüşmeler olduğu haberlerini alıyorum’ dedi.
31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken gündeme ilişkin Cumhuriyet TV’ye değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, ‘İYİ Parti seçim stratejisini henüz oluşturmadı’ açıklamasında bulundu. CHP İstanbul İl Başkanlığı adaylığına ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Balbay, ‘İstanbul’da perde arkası görüşmeler olduğu haberlerini alıyorum’ dedi.
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