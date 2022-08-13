Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış
Antalya’nın Kepez ilçesinde bir bankanın şubesine gelerek arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alıp banka müdürü ve çalışanlarını rehin aldıktan sonra 2 saatte ikna edilen şahsın, piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu için bunalıma girip böyle bir eylemi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Dün öğleden sonra Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, bankaya gelen 36 yaşındaki M.R.D., iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı.
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