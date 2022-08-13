Banka müdürünü rehin alan şahsın yüklü miktarda borcu varmış

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:45

Dün öğleden sonra Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'ndaki bir bankanın şubesinde meydana gelen olayda, bankaya gelen 36 yaşındaki M.R.D., iddiaya göre hesabına 2 milyon TL havale yapılmasını istedi. İsteği geri çevrilen şahıs, banka çalışanları ile tartışmaya başladı. İddiaya göre arbede sırasında güvenlik görevlisinin silahını alan şahıs, banka çalışanlarını ve müdürünü rehin aldı.