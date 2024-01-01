Bankamatikten para yatıranlar dikkat! ATM'den yatırdığı para sırra kadem bastı

Abone Ol google-news

Bankamatikten para yatıranlar dikkat! ATM'den yatırdığı para sırra kadem bastı

İHA
01 Ocak 2024 Pazartesi, 17:06

İstanbul'da ortak ATM'den para yatırdığını ancak paranın hesapta gözükmediğini iddia eden vatandaş, savcılığa şikayette bulundu.z

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler