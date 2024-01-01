Bankamatikten para yatıranlar dikkat! ATM'den yatırdığı para sırra kadem bastı
Bankamatikten para yatıranlar dikkat! ATM'den yatırdığı para sırra kadem bastı
İstanbul'da ortak ATM'den para yatırdığını ancak paranın hesapta gözükmediğini iddia eden vatandaş, savcılığa şikayette bulundu.z
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