Barcelonalı taraftarlar Gerard Pique'ye Shakira dinletti!
Barcelonalı taraftarlar, İspanyol futbolcu Gerard Pique'ye, ayrılma kararı aldığı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın şarkısını dinletip kayda aldı.
Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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