Barcelonalı taraftarlar Gerard Pique'ye Shakira dinletti!

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Barcelonalı taraftarlar, İspanyol futbolcu Gerard Pique'ye, ayrılma kararı aldığı dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın şarkısını dinletip kayda aldı.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2022 Cuma, 10:56

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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