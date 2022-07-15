Barcelonalı taraftarlar Gerard Pique'ye Shakira dinletti!

15 Temmuz 2022 Cuma, 09:36

Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira ile uzun yıllar süren birlikteliğini noktaladığını açıklayan Pique, kendi taraftarı tarafından kayda alındı.

Barcelonalı taraftarlar, yolda gördükleri Pique'ye Shakira'nın şarkısını dinletti.

NE OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilmişti. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedilmişti.

2010 yılında Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.