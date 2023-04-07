Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı ''SS'' kitabı, büyük bir skandalı ortaya çıkardı
Gazetemizin yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı ve bugün okurlarıyla buluşan ''SS'' kitabı büyük bir skandalın perde arkasını aralıyor. Kitapta, AKP'den daha önce milletvekili ve beledi başkan adayı olmak için başvuran Sadullah Alagöz'ün E.M adında bir çocuğa tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.
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