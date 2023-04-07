Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı ''SS'' kitabı, büyük bir skandalı ortaya çıkardı

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Gazetemizin yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun yazdığı ve bugün okurlarıyla buluşan ''SS'' kitabı büyük bir skandalın perde arkasını aralıyor. Kitapta, AKP'den daha önce milletvekili ve beledi başkan adayı olmak için başvuran Sadullah Alagöz'ün E.M adında bir çocuğa tecavüz soruşturmasında şüpheli olduğu bilgisi yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2023 Cuma, 17:58


cumhuriyet tv 'SS' kitabı skandal Barış Terkoğlu / Barış Pehlivan

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