Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum

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Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, Siemens Türkiye ile Kolin'in odağında bulunduğu rüşvet iddiasına ilişkin yeni belgeler paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
26 Eylül 2022 Pazartesi, 15:40

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü 'Öyleyse karakutuyu açıyorum' başlıklı köşe yazısında Siemens’in kazandığı Yüksek Hızlı Trenseti ihalesindeki 10 milyon Euro'luk rüşvet tartışmasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı.

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Barış terkoğlu Kolin Siemens

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