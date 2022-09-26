Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü köşe yazısında, Siemens Türkiye ile Kolin'in odağında bulunduğu rüşvet iddiasına ilişkin yeni belgeler paylaştı.
Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü 'Öyleyse karakutuyu açıyorum' başlıklı köşe yazısında Siemens’in kazandığı Yüksek Hızlı Trenseti ihalesindeki 10 milyon Euro'luk rüşvet tartışmasına ilişkin edindiği yeni bilgileri paylaştı.
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