Bartın'da bulvarda ilerlerken tökezleyen atıyla düştü, o anlar kamerada

30 Mayıs 2023 Salı, 10:43

Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Çamaca kavşağına doğru dönerken, bir kişi bindiği atın tökezlemesiyle yere düştü.

At ve sahibi bir süre yerde kaldı. Sahibi, atını kaldırarak yoluna devam etti.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.