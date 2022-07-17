Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde tarladaki domuz tuzağına yakalanan ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Ulus'a bağlı Ulukaya köyünde saat 11.00 sıralarında tarlada domuz tuzağına yakalanan ayıyı görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla köye jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Veteriner hekim Tolga Kandıralı, tuzağa düşen erkek boz ayıya havalı tüfekle uyuşturucu iğne attı. Ayı 6 iğne ile uyutulurken, bacağındaki çelik tel kesildi. Daha sonra ayının sol ön bacağındaki yara tedavi edildi. 3 yaşında olduğu tahmin edilen bozayı, uyuşturucunun etkisinden kurtulduktan sonra ormana gitti. Olay sonrası köy camisinden anons yapılarak, başka ayılara karşı dikkatli olunması istendi.
Video Haberler
- Bartın'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
- Bursa gişelerinde 'Tatil dönüş' yoğunluğu
- Bursa'da simitçi CHP'li Erkan Aydın'a dert yandı
- Willian Arao'nun üstüne reklam panosu düştü
- Güldür Güldür oyuncusundan 'dedikodu' skeci
- Otel odasından yola dolar saçtı
- Avcılar'da kombiye sıkışan yavru kediyi İtfaiye kurtardı
- Yola düşen kaya parçaları kazaya neden oldu
- Örnek olması için hikayesini kitaplaştırdı
- Endişe yaratan görüntü: Sahilin bir kısmı kapatıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 Temmuz'da Meclis'e ilk onlar geldi
- Bir kabin memurunun itirafları
- Ege'yi bekleyen büyük tehlike!
- Atatürk'ün 'Koliba'sı
- Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayı tamamlandı
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Birçok sırrı Sedat Peker'de...
- 15 Temmuz törenine gitmedi
- 'Hanım kızımız' tartışması sürüyor
- ‘100 gün boyunca…’