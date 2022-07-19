Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
Bahçeşehir'de göletteki ördekleri çantasına koyarak çaldığı iddia edilen Zeynep El Zuheyri konuştu. Zuheyri, "Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Ölür diye bırakmadık" dedi.
Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine Emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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