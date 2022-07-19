Başakşehir'de göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu

19 Temmuz 2022 Salı, 13:55

Başakşehir Bahçeşehir'de geçtiğimiz pazar günü sosyal medyada bir kadının ördekleri gölden alarak çantasına koyduğu yönünde görüntüler paylaşıldı. Yabancı uyruklu kadınların ördek çaldığı şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine Emniyet çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kadının Irak uyruklu Zeynep El Zuheyri olduğu tespit edildi. El Zuheyri Emniyet'teki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"ÖRDEKLERİ BIRAKMAMIZA GÖREVLİLER İZİN VERMEDİ"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle iligli konuşan El Zuheyri, “Biz bunları evde büyüttük. Daha sonra Bahçeşehir'de ördekler olduğunu gördük. Evde ses yaptığı için ortaya bırakmak istedik ama görevliler izin vermedi. O yüzden ördeklerimizi geri getirdik. Oradakiler bizim fotoğrafımızı çekti. 'Bunlar benim ördeklerim, fotoğrafımızı çekme' dedim. Fotoğrafımızı çektiler. Polis de gelip ifademizi aldı. Büyüdükleri için sesleri çok çıkıyordu. Komşular rahatsız oldular. Rahatsızlıktan dolayı biz de oraya bırakmak istedik. Bunlar evde yaşadığı için göle bırakırsak öleceğini söylediler. O yüzden bırakmadık. Bunlar daha önceden hiç suya girmediler. Bırakırsak ölür diye bırakmadık. Hayvanları besleyecek özel bakıcılar bulacağız. Onlara baktırırız. Gün içinde gidip bakarız" dedi. Daha sonra telefonuyla çektiği ördeklerin fotoğraflarını kameralara gösterdi.