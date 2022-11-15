Başıboş at, bulvarda otomobile çarptı
Adana'da işlek bir bulvarın sol şeridinde hızlı bir şekilde koşan başıboş at, kavşakta Günay Kurt yönetimindeki otomobile çarptı. Otomobile çarptıktan sonra düşüp, yeniden ayağa kalkan at, koşarak gözden kaybolurken, araçta ise maddi hasar oluştu. Kaza sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Kurt, ilginç bir kaza atlattığını söyledi.
Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda sol şeritte hızla koşan başıboş at, trafikte tehlike yarattı. Atın, sol şeritte hızla koştuğu anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Trafikteki araçlardan korktuğu gözlenen at, Adana Valiliği önündeki kavşakta yeşil ışıkta geçmekte olan Günay Kurt yönetimindeki 01 AKK 227 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen at, daha sonra kalkıp, hızla koşarak gözden kayboldu. Kaza nedeniyle şaşkınlık yaşadığını ifade eden Kurt, "Yeşilde yavaş bir şekilde geçerken, kavşaktan hızlı bir şekilde başıboş bir at geldi. Arabanın üzerine düştü, yere düştü, kalktı gitti. Çok şaşırdım, ilginç bir olay. Hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık, korktuk yani" dedi. Kaza nedeniyle otomobilin kaportası ve dikiz aynasında hasar oluştu.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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