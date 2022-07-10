Batman’da 7 aile arasında kavga: 5’i ağır 54 yaralı

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Batman'da aralarında husumet bulunduğu iddia edilen 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 5'i ağır 54 kişi yaralandı.

DHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 10:51

Batman Valiliği, kentte yaşanan kavga olayında 54 kişinin yaralandığını duyurdu.

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