Bayram alışverişine çıkan eli boş dönüyor! Ankaralı yurttaş: Sadece iki çorap alabildik...
Bayram alışverişine çıkan eli boş dönüyor!
Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na hayat pahalılığından dert yandı.
Ankara'ya çalışmaya gelen inşaat işçisi Cengiz Çelik, "Maalesef biz bayram yapamıyoruz. Eskiden ben 600 liraya çalışıyordum. Bayram alışverişi yapıyordum '' diye sitem ederken, bir diğer vatandaş ise "Her şey çok pahalı. Bayram alışverişine çıktık ama bir şey alamadık. Sadece iki çorap alabildik o kadar" dedi.
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