Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler: 'Yüzme bilmeyen buraya gelmesin'
Kurban Bayramı'nın 4. gününde yurttaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti. Bazıları denize girerken, bazıları da sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.
Dokuz günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı kendilerini Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne attı. Kalabalığın oluştuğu sahilde kimi denize girerken kimi sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.
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