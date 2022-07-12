Bayramda Sarayburnu Sahili'nde denize girdiler: 'Yüzme bilmeyen buraya gelmesin'

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Kurban Bayramı'nın 4. gününde yurttaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti. Bazıları denize girerken, bazıları da sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.

DHA
12 Temmuz 2022 Salı, 13:25

Dokuz günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı kendilerini Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne attı. Kalabalığın oluştuğu sahilde kimi denize girerken kimi sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.

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