Bayrampaşa halindeki işçiler ayağa kalktı; işi bıraktılar
İstanbul Bayrampaşa'da sebze ve meyve hal işçileri çalışma koşulları ve düşük ücret nedeniyle greve gitti.
TÜİK, 2022 yılı temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 79.60 aylık yüzde 2.37 arttı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yıllık yüzde 144.61, aylık yüzde 5.17 arttı.
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