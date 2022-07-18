BBP Genel Başkanı Destici'nin 'asgari ücret' duyumu: '5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra 1500 lirasını geri alıyorlar'

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Büyük Birlik Partisi Geneşl Başkanı Mustafa Destici, "Bazı işverenlerin asgari ücretle çalışması gereken, sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılan bazı çalışanlarımıza asgari ücretin altında bir maaş ödediğini duyduk maalesef" dedi.

AA
18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:32

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, işverenlerin 5 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücreti ödememek için uyguladığı yöntemi açıkladı.

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