BBP Genel Başkanı Destici'nin 'asgari ücret' duyumu: '5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra 1500 lirasını geri alıyorlar'

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:32

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, işverenlerin 5 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücreti ödememek için uyguladığı yöntemi açıkladı.