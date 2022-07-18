BBP Genel Başkanı Destici'nin 'asgari ücret' duyumu: '5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra 1500 lirasını geri alıyorlar'
Büyük Birlik Partisi Geneşl Başkanı Mustafa Destici, "Bazı işverenlerin asgari ücretle çalışması gereken, sigorta primi asgari ücret üzerinden yatırılan bazı çalışanlarımıza asgari ücretin altında bir maaş ödediğini duyduk maalesef" dedi.
Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, işverenlerin 5 bin 500 lira olarak belirlenen asgari ücreti ödememek için uyguladığı yöntemi açıkladı.
Video Haberler
- Videoda izlediğini evde deneyince patlama yaşandı
- Altın madeni ve kamu görevlileri için harekete geçildi
- İşverenin 'asgari ücret' oyununu açıkladı
- TTB o imam için harekete geçti
- Gaziantep'te orman yangını!
- Cengiz Gökçel'den Çamlıbel Barınağı'nın AVM'ye dönüştürü
- Ayçiçeğindeki tırtıl istilasına karşı çağrı
- Yıldız futbolcuya polis şoku!
- Hırsız balkondan kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı
- ABD'de havalimanında 2 uçak çarpıştı, 4 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- '8 saat mesaiyi eleştirmemiz lazım'
- Erdoğan'ın ziyaretlerine erteleme
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı
- 5’li çete lobisine ret!
- 'Cumhur' eriyor, 'Millet' yükseliyor