Bedelli askerlik ücreti zamlanacak! "Zenginin çocuğunu etkilemez..."

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Bedelli askerlik ücreti zamlanacak! "Zenginin çocuğunu etkilemez..."

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2024 Cuma, 08:32






Bedelli askerlik ücreti zamlanacak! "Zenginin çocuğunu etkilemez..."

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