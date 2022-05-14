'Video beğenerek kazanç' dolandırıcılığı: Yüzlerce kişiyi dolandıran 2'si Çinli 5 şüpheli tutuklandı
İzmir'de 'saadet zinciri' benzeri yöntemle günde en az 100 lira ve sözde satışlarda yüzde 20 komisyon vaadiyle 500 kişiyi toplam 2 milyon lira dolandırdıkları belirlenip, gözaltına alınan 2'si Çin uyruklu 5 şüpheli, tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ponzi ve saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. ATM'den şüpheli para çekim işlemleri yapan M.Y., O.Y. ve M.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ifadeleri ışığında birlikte hareket ettikleri öğrenilen Çin uyruklu Y.Z. ve H.J. de İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'ponzi' ve 'saadet zinciri' benzeri dolandırıcılık amaçlı oluşturulan sisteme dahil edilmesi için, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden yaptıkları reklamlarla ulaşılan kişilere internet sitelerinde ürün satılacağını, üyelik oluşturarak sisteme katılmaları halinde günde en az 100 TL kazanacaklarını söyledikleri belirlendi. Şüphelilerin, satışlardan yüzde 20 komisyon vereceklerini de belirttikleri bu kişilerden ürün bedeli adı altında para göndermeleri talep ederek dolandıkları anlaşıldı.
'VİDEO BEĞENME' GÖREVİ
Dolandırıcıların mağdurlara 'videolara beğeni yapmak' gibi görevler verdiği, bu görevlerin yapılması halinde daha fazla kazanç sağlayacaklarını söylediği de öğrenildi. Sisteme kayıt olan bazı mağdurların, sistemde kazandıkları parayı çekememesi üzerine şikayetçi oldukları aktarıldı. Dolandırıcıların, bu yolla yaklaşık 500 kişiyi mağdur ettikleri, topladıkları toplam 2 milyon lirayı kripto paraya çevirerek yurt dışına çıkarılmasını sağladıkları kaydedildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı