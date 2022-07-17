Belediye başkanı uyardı: Arsa satın almak isteyenler dikkat!

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Büyükçekmece’de bayram tatilinde belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız tarla statüsündeki arazileri vatandaşlara satmak için sosyal medyadan video yayınladı. Söz konusu duruma karşı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yurttaşları uyararak, “Sakın kimse inanmasın, paranızı çöpe atmayın” dedi.

İHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 11:21

Büyükçekmece’de bayram süresince belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız göl arazilerini satmak için harekete geçti.

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