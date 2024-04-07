Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk kez sahneye çıktı: Part time belediyecilik mi yapılacak?

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Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk kez sahneye çıktı

ANKA
07 Nisan 2024 Pazar, 12:37




Beşikçioğlu, Belediye Başkanı olarak ilk kez sahneye çıktı: Part time belediyecilik mi yapılacak?

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