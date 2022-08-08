Beşiktaş'ta korkutan yangın: Mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:54

Yangın, Beşiktaş Akat Mahallesi’nde saat 06.30 sıralarında 4 katlı binanın 4’üncü katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm katı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, mahsur kalan 2 kişiyi de binadan çıkardı.