Beşiktaş'ta olası İstanbul depremine karşı tatbikat yapıldı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:02

Beşiktaş Belediyes'nin koordinasyonunda AFAD, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İBB AKOM, İMOB, İZEV, TAP, Dağ Arama Kurtarma Ekibi ve Köpekli Arama Kurtarma Derneği gibi sivil toplum kuruluşları (STK) iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikatta, 3 ayrı istasyon kurularak deprem anında yapılması gereken kurtarma çalışmaları bire bir canlandırıldı. Depremin İstanbul'un gerçeği olduğunu ve bu gerçekten kaçış olmadığını belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bilimin ışığında kentsel yenilenme sürecini rant odaklı değil; insan odaklı gerçekleştirmek gerektiğine dikkat çekti.

BOŞALTILMIŞ 2 BİNADA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Beşiktaş Akat Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi'nde detaylı bir deprem tatbikatı yapıldı. Alanda bulunan boşaltılmış iki binanın yanında hazır bulunan ekipler önce birinci istasyonun yer aldığı yangın tatbikatını gerçekleştirdi. Ardından çeşitli yöntemlerle kazazede kurtarma çalışmalarında bulundu. Beşiktaş Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Özgün Köse,'Bilindiği üzere öncü afetlerden sonra ikincil afetler meydana gelir. Örneğin deprem anında bir binanın enkazı esnasında, yangın afet durumu da olabiliyor. Bu yüzden deprem tatbikatını yaparken bir yangın tatbikatı gerçekleştirdik, birinci etapta bir yangın senaryosu canlandırdık. Yangının söndürülmesi esnasında bir afetzedeyi kurtardık' açıklamasını yaptı.



