Beykoz'da orman yangını!

26 Temmuz 2022 Salı, 14:54

Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Geçen haftalarda Beykoz Çavuşbaşı Baklacı Mahallesi'nde bir yangın daha çıkmıştı. Müdahaleler ile saatler içerisinde kontrol altına alınan yangın sonrası olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı.