Beykoz'da sağanak sebebiyle caddeler ve evleri su bastı, bir eve yıldırım düştü

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İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış sonrası birçok ilçede su baskınları meydana geldi. Beykoz’da caddeler ve bazı evleri su bastı, bir eve yıldırım düştü.

İHA
10 Temmuz 2022 Pazar, 11:12

İstanbul’da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde başlayarak tüm ilde etkili oldu.

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