Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı müstakil evin çatısı alev aldı!
İstanbul Beykoz’da 2 katlı müstakil evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından evde maddi hasar oluştu.
Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde 2 katlı müstakil evin çatısında, 27 Temmuz Çarşamba sabahı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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