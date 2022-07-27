Beykoz'da yangın paniği: 2 katlı müstakil evin çatısı alev aldı!

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İstanbul Beykoz’da 2 katlı müstakil evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından evde maddi hasar oluştu.

DHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 11:33

Çiftlik Mahallesi Seyit Çavuş Caddesi'nde 2 katlı müstakil evin çatısında, 27 Temmuz Çarşamba sabahı saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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