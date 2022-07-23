Bilecik’teki manavın etiketi: 'Maalesef bilecik domatesi, Bilecik’te 15 tl'

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Bilecik’te bir manav, tezgahındaki Bilecik domatesinin fiyat etiketine “Maalesef Bilecik domatesi, Bilecik’te 15 TL” ifadelerini yazdı.

ANKA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 18:06

Türkiye'de yurttaşlar ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken, gıda, giyim ve akaryakıt ürünlerine de peş peşe zam gelmeye devam ediyor.

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