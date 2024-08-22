Bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı! O gerçek bir 'kral'

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Bir kez daha krallığını yaptı ve yine sadık kaldı! O gerçek bir 'kral'

DHA
22 Ağustos 2024 Perşembe, 14:06





Erzurum'da sürüden ayrılarak doğum yapan koyunun yanında 2 gün kalan 'Kral' adlı köpek, bu kez doğum yapan eşeği yalnız bırakmadı. Kral'ın ikinci kez sadakat örneği gösterdiğini söyleyen çoban Azat Miroğlu, "O gerçek bir kral" dedi.

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