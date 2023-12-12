Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! SGK Uzmanı Bal anlattı: "Banka 30 bin tl verecek..."

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Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem!

cumhuriyet.com.tr
12 Aralık 2023 Salı, 14:15

Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yeni dönem! SGK Uzmanı Bal anlattı: "Banka 30 bin tl verecek..."

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